Законопроект о запрете рекламы магов и астрологов в России отправили на доработку

Законопроект о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, ведьм, духовных гуру и магов отправили на доработку. Планировалось внести поправки в закон "О рекламе", однако комитет Госдумы по экономической политике посчитал их юридически некорректными.

В настоящее время сама деятельность по оказанию таких услуг не регулируется, а их реклама прямо не запрещена. Для устранения противоречий необходимо уточнить формулировки, чтобы они соответствовали закону.

