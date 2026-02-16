Форма поиска по сайту

16 февраля, 07:45

Политика

Законопроект о запрете рекламы магов и астрологов в России отправили на доработку

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

В России изменятся правила сдачи экзаменов на права

В ГД заявили, что Telegram надо сделать несколько шагов для снятия претензий

Новости мира: экс-президент США Обама признался, что верит в существование инопланетян

ВС РФ уничтожили более 600 самолетов ВСУ с начала СВО

Студенческие семьи в России получат приоритетное право на отдельное жилье в общежитиях

Лимит сверхурочной работы могут удвоить для роста доходов

ВС РФ сорвали подвоз продовольствия и боекомплекта ВСУ

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

Законопроект о запрете рекламы услуг алхимиков, астрологов, ведьм, духовных гуру и магов отправили на доработку. Планировалось внести поправки в закон "О рекламе", однако комитет Госдумы по экономической политике посчитал их юридически некорректными.

В настоящее время сама деятельность по оказанию таких услуг не регулируется, а их реклама прямо не запрещена. Для устранения противоречий необходимо уточнить формулировки, чтобы они соответствовали закону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

