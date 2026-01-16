Форма поиска по сайту

16 января, 12:30

Политика

Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

"Новости дня": в Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными

Короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Венесуэльская оппозиционер Мачадо отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира

Таксопарки попросили смягчить закон о локализации автомобилей в России

"Новости дня": временную поверенную Британии в РФ вывали в МИД после раскрытия шпиона

Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Россия решила выслать британского дипломата, связанного со спецслужбами

Засланного агента британских спецслужб выявили в России

Группировка войск "Запад" Вооруженных сил России завершает операцию по вытеснению украинских войск из Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

По его словам, после взятия соседнего Купянска украинские войска не раз пытались контратаковать, однако все эти попытки были пресечены. При этом войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

