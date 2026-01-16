Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

Группировка войск "Запад" Вооруженных сил России завершает операцию по вытеснению украинских войск из Купянска-Узлового в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

По его словам, после взятия соседнего Купянска украинские войска не раз пытались контратаковать, однако все эти попытки были пресечены. При этом войска группировки "Запад" активно развивают наступление на краснолиманском направлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.