В Госдуме предложили запретить онлайн-выдачу микрокредитов

В России могут запретить оформление микрозаймов через интернет. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу. Речь идет о блокировке дистанционных займов, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи.

Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с мошенничеством. В качестве аргумента приводится статистика, фиксирующая рост числа сделок, оформленных без ведома самого заемщика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.