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15 июля, 07:30

Политика

В Госдуме предложили запретить онлайн-выдачу микрокредитов

В Госдуме предложили запретить онлайн-выдачу микрокредитов

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В России могут запретить оформление микрозаймов через интернет. Соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу. Речь идет о блокировке дистанционных займов, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи.

Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с мошенничеством. В качестве аргумента приводится статистика, фиксирующая рост числа сделок, оформленных без ведома самого заемщика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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