Новости мира: тысячи человек вышли на акцию в поддержку традиционных ценностей в Кишиневе

В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей. Все это проходит на фоне марша представителей меньшинств. Протестующе выступают против активистов ЛГБТ. Демонстранты держат в руках иконы и белые воздушные шары – символ мира, чистоты и семейного единства. Это крупнейшая демонстрация за последние годы. Согласно соцопросам, большая часть жителей страны не поддерживают легализацию однополых браков.

На Мексику обрушился тропический шторм. В городе Тапачула на юге страны из берегов вышли реки. Это привело к наводнению. Улицы находятся в бурлящих потоках воды. Затоплены дома и машины. О жертвах информации нет.

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