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15 июня, 09:15

Политика

Иран запустил в сторону Израиля больше 100 ракет

Иран запустил в сторону Израиля больше 100 ракет

Израиль продолжил наносить удары по территории Ирана

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В ночь на 15 июня Иран запустил в сторону Израиля больше 100 ракет. Целью стали объекты энергоснабжения и предприятия по производству топлива для истребителей. В результате обстрелов погибли минимум трое человек в Хайфе и один в Тамре, пострадавших больше 90 человек.

Израиль ударил по топливным резервуарам в Тегеране, в результате чего начался пожар. В ЦАХАЛ также заявили, что завершили масштабную серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного оружейного проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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