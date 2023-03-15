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Политика

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать отсутствие русофобии

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать отсутствие русофобии

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Представитель Великобритании в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать, что не является русофобом. Политкоординатор постпредства королевства Фергус Экерсли подчеркнул, что семь лет изучал русский язык, литературу и историю России. Позже в ходе своего выступления Экерсли заявил, что Лондон не хочет, чтобы Россия потерпела крах как государство, а наоборот, желает ей быть преуспевающим государством.

В октябре 2022 года группа из 11 стран выступила с совместным заявлением перед Советом по правам человека ООН, в котором осудила дискриминацию русских и русскоязычного населения в некоторых государствах. Однако Великобритании в этой группе не было.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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