15 февраля, 09:30

Политика

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

Россияне с 1 марта больше не смогут оформить в микрофинансовых организациях займ до миллиона рублей онлайн "за пять минут" только по серии паспорта. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия".

Теперь компании должны проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). Новые правила позволят предотвратить оформление кредитов по чужим документам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля

