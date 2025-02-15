Путин и Трамп договорились о личной встрече

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился полтора часа. Главной темой обсуждения стала ситуация в Донбассе.

Лидеры обменялись приглашениями и договорились о первой рабочей встрече на территории третьей страны. По словам Трампа, диалог был продуктивным, и стороны стремятся к мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговорный процесс уже запущен. Однако в Киеве по-прежнему действует указ о запрете контактов с Москвой.

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