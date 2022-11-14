Минобороны РФ предоставило данные о ходе СВО на Украине

Российские военные продолжают уничтожать транспорт и бронетехнику ВСУ в районе поселка Спорное.

На левом берегу Днепра в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа. На месте ее базирования обнаружены средства связи, медикаменты, запас оружия и карты с намеченными целями.

В ноябре текущего года была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. Указанная диверсионная группа действовала в тылу Вооруженных сил РФ.

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