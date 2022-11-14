Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Минобороны РФ предоставило данные о ходе СВО на Украине

Минобороны РФ предоставило данные о ходе СВО на Украине

Очередную поставку оружия США Украине оценили в 400 млн долларов

Президент Индонезии призвал лидеров G20 смягчить риторику в отношении РФ

В Минобороны РФ предоставили последнюю информацию о ходе спецоперации

Мобилизованные начали тренировки по перемещению на БМП в ДНР

Киев испытывал наркосодержащие назальные анальгетики в Рубежном

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния – Лавров

Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц в Харьковской области

Путин обсудил с президентом Ирана наращивание взаимодействия

Новая Каховка подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Российские военные продолжают уничтожать транспорт и бронетехнику ВСУ в районе поселка Спорное.

На левом берегу Днепра в Херсонской области была ликвидирована диверсионная группа. На месте ее базирования обнаружены средства связи, медикаменты, запас оружия и карты с намеченными целями.

В ноябре текущего года была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. Указанная диверсионная группа действовала в тылу Вооруженных сил РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика