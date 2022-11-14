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Политика

Очередную поставку оружия США Украине оценили в 400 млн долларов

Очередную поставку оружия США Украине оценили в 400 млн долларов

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В администрации американского президента подтвердили отсутствие планов по снижению темпов военной помощи Украине. Очередную поставку оружия Киеву в Вашингтоне оценили в 400 миллионов долларов.

При этом американские СМИ выделяют две глобальные проблемы нацбезопасности, с которыми столкнулись в стране из-за подобных решений: спрос на боеприпасы огромный, но резерв исчерпывается. Пополнять его становится все сложнее – оборонно-промышленный комплекс работает на пределе. При этом потенциала еще больше нарастить темп нет, – по причинам недофинансирования. И здесь, говорят военные эксперты, важно учитывать, какую именно технику отдают Украине американцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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