Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. По данным Минобороны России, домой вернулись 84 человека.

Их доставили с подконтрольной Киеву территории в Белоруссию. После этого военнослужащие направились в Россию. Им предстоит лечение и реабилитация в медицинских центрах Минобороны.

В рамках обмена Украине передали 84 военнопленных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.