14 августа, 19:30

Политика

Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

Представители российской делегации вылетели в Анкоридж

Самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. По данным Минобороны России, домой вернулись 84 человека.

Их доставили с подконтрольной Киеву территории в Белоруссию. После этого военнослужащие направились в Россию. Им предстоит лечение и реабилитация в медицинских центрах Минобороны.

В рамках обмена Украине передали 84 военнопленных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко

