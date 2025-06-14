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14 июня, 16:30

Политика

Новости мира: в Вашингтоне пройдет парад к 250-летию армии США и дню рождения Трампа

Новости мира: в Вашингтоне пройдет парад к 250-летию армии США и дню рождения Трампа

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В столице США состоится масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию создания американской армии и совпадающий с 79-летием президента США Дональда Трампа. По данным Washington Post, в мероприятии примут участие более 6,5 тысячи военнослужащих, около 150 единиц техники и около 50 вертолетов.

Тем временем в Южной Корее туристов приглашают в необычное кафе в бункере всего в двух километрах от границы с КНДР. Владелец создал его как символ надежды на объединение разделенной страны. В мирное время здесь проходят выставки, посвященные единству Кореи, а в остальное время площадка используется для армейских учений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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