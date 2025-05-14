В России хотят ужесточить наказание водителей, не пропустивших машины скорой помощи. Срок лишения прав может вырасти до 2 лет, а штраф увеличится в 4 раза. Поправки в законопроект уже внесены на рассмотрение в Госдуму.

С января 2025 года штраф для водителя, который намеренно не уступает дорогу скорой помощи увеличился на 25%. На данный момент он составляет от 4,5 до 7 тысяч рублей. Другим вариантом наказания является лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

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