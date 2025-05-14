Штраф за блокировку скорой хотят увеличить почти в четыре раза

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для водителей, не пропускающих машины скорой помощи. Штраф может вырасти до 20–30 тысяч рублей, а срок лишения водительских прав – до двух лет.

Сейчас наказание за подобное нарушение составляет от 4,5 до 7 тысяч рублей или подразумевает лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Поводом для инициативы стали случаи, когда водители намеренно блокировали проезд спецтранспорта. Однако мнения экспертов разделились: часть специалистов считает меры необходимыми, другие – преждевременными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.