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14 мая, 11:15

Политика

Штраф за блокировку скорой хотят увеличить почти в четыре раза

Штраф за блокировку скорой хотят увеличить почти в четыре раза

"Мой район. Новости": в Госдуме предложили ужесточить наказание за непропуск скорой помощи

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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для водителей, не пропускающих машины скорой помощи. Штраф может вырасти до 20–30 тысяч рублей, а срок лишения водительских прав – до двух лет.

Сейчас наказание за подобное нарушение составляет от 4,5 до 7 тысяч рублей или подразумевает лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Поводом для инициативы стали случаи, когда водители намеренно блокировали проезд спецтранспорта. Однако мнения экспертов разделились: часть специалистов считает меры необходимыми, другие – преждевременными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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