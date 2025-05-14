В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевых купюр

В России могут изменить дизайн 100-рублевых банкнот. С такой инициативой выступили в Госдуме. Повод – устаревшая карта страны, изображенная на купюрах образца 2022 года. Тогда они были выпущены до вхождения в состав России четырех новых регионов.

Депутат Дмитрий Гусев направил обращение в Центробанк с предложением постепенно заменить купюры, чтобы на новых была актуальная карта страны. Обновление планируют проводить поэтапно, по мере износа банкнот, чтобы избежать дополнительных расходов.

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