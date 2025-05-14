Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 07:30

Политика

В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевых купюр

В Госдуме предложили обновить дизайн сторублевых купюр

На "Госуслугах" могут начать объяснять причины отказа в исполнении заявок

В Госдуме предложили упростить смену управляющих компаний

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре коррупционного скандала

Встреча России и Украины в Стамбуле состоится при участии США

Госдума приняла закон о локализации такси в России

Госдума одобрила законопроект о локализации автомобилей такси

В Госдуме одобрили законопроект о локализации автомобилей такси

Новости мира: Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию с визитом

ГД рассмотрит законопроект о пересмотре основных параметров бюджета России на 2025 год

В России могут изменить дизайн 100-рублевых банкнот. С такой инициативой выступили в Госдуме. Повод – устаревшая карта страны, изображенная на купюрах образца 2022 года. Тогда они были выпущены до вхождения в состав России четырех новых регионов.

Депутат Дмитрий Гусев направил обращение в Центробанк с предложением постепенно заменить купюры, чтобы на новых была актуальная карта страны. Обновление планируют проводить поэтапно, по мере износа банкнот, чтобы избежать дополнительных расходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика