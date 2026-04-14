Новости мира: США начали усиливать арсенал на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты усиливают свой арсенал на Ближнем Востоке. В регион прибыло большое количество военных грузовых самолетов, а также истребители и штурмовики.

Американский лидер Дональд Трамп во время интервью лично встретил курьера с едой у дверей Белого дома, забрал два пакета и посоветовался с доставщицей о женском спорте. Позже администрация опубликовала фото с подписью: "Никакого налога на чаевые", наглядно продемонстрировав налоговую реформу.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала недопустимыми резкие выпады Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. В Ватикане слова Трампа сочли признаком бессилия.

