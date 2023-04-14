Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг и рынков капитала Мейрид Макгиннес. В этот раз ЕС планирует бороться с государствами, которые помогают РФ обходить ограничительные меры.

В 10-м пакете Евросоюз расширил экспортно-импортные и персональные ограничения. Ранее западные страны также заморозили около половины валютных резервов Москвы, это около 300 миллиардов долларов активов Центробанка России. Однако выяснилось, что европейцы столкнулись с проблемами в обнаружении их за границей. Многие государства Европы отказались предоставить сведения об их точном нахождении.

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