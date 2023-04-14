Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Политика

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Россиянам рассказали о продвижении войск РФ на авдеевском направлении

Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы "Вагнер" 38 тысяч солдат ВСУ

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы противотанковых пушек МТ-12 "Рапира"

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

Новости часа: виза Лаврова для участия в Совбезе ООН пока не получена

Новости часа: ФРГ разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29, полученных из запасов

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам финансовых услуг и рынков капитала Мейрид Макгиннес. В этот раз ЕС планирует бороться с государствами, которые помогают РФ обходить ограничительные меры.

В 10-м пакете Евросоюз расширил экспортно-импортные и персональные ограничения. Ранее западные страны также заморозили около половины валютных резервов Москвы, это около 300 миллиардов долларов активов Центробанка России. Однако выяснилось, что европейцы столкнулись с проблемами в обнаружении их за границей. Многие государства Европы отказались предоставить сведения об их точном нахождении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика