Россия рассматривает Евросоюз в качестве недружественного объединения – Лавров

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Москва считает Евросоюз недружественным объединением из-за стремления руководителей союза нанести России "стратегическое поражение". Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения", – сообщил глава МИД.

По словам Лаврова, Запад не только накачивает Украину оружием, но и отправляет в помощь Киеву наемников и инструкторов. Он уточнил, что Россия сделала необходимые выводы из данной ситуации и рассматривает ЕС как недружественное объединение.

Министр также заявил, что Москва будет при необходимости "действовать жестко" в ответ на враждебные шаги. Он пояснил, что Россия будет руководствоваться национальными интересами и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности.

До этого Лавров заявил, что страны Запада не готовы к диалогу с Россией, а занимаются поиском новых способов ее сдерживания. По его словам, Москва открыта к сотрудничеству на равноправной основе с учетом интересов России, а главной предпосылкой к сотрудничеству станет отказ западных стран от агрессивного враждебного курса.

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