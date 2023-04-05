Лавров заявил, что РФ и США находятся в горячей фазе войны

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Москва и Вашингтон находятся в горячей фазе войны, однако отношения между государствами необходимо поддерживать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", – заявил Лавров.

Министру также задали вопрос, какое это отношение имеет к тому, что американский диппредставитель Линн Трейси вручила верительные грамоты Владимиру Путину.

На это Лавров ответил, что отношения между сторонами следует поддерживать. По словам главы МИД, Москва не теряет надежды на то, что у Белого дома "проснется разум" и они решатся на возобновление диалога. Вместе с этим министр заявил, что ждать осталось недолго.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил мнение, что отношения между РФ и США можно описать словом "крах". При этом ответственность за это несет именно американская сторона, считает он.

Уже 5 апреля Рябков отметил, что Москва и Вашингтон перешли из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта. По его словам, власти РФ видят прямое вовлечение США в гибридную войну с Россией по разным направлениям.

США и НАТО пытаются сделать Азиатско-Тихоокеанский регион своей сферой влияния – Лавров

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