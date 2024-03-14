Информирование москвичей о выборах ведется только через официальные каналы – ДИТ

Департамент информационных технологий столицы напомнил, что организаторы голосования не присылают сообщения о выборах в мессенджеры и не звонят москвичам. В числе официальных рассылок – СМС-сообщения от DIT_MOS и DEG_MOS, а также письма с электронного адреса newsletter@mos.ru.

В ведомстве отметили, что жители столицы уже жаловались на сообщения с подозрительными ссылками, поступающие с иностранных номеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.