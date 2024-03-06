Новости мира: демонстранты собрались около канцелярии премьер-министра Польши

В столице Польши проходит крупная акция протеста фермеров. Участие также принимают шахтеры, охотники и пчеловоды. Тысячи демонстрантов собрались около канцелярии премьер-министра. Они перекрыли движение по дорогам, протестующие привезли соломенный танк. Люди требуют прекратить импорт дешевой продукции с Украины, а также отказаться от европейского "зеленого курса".

Во французском Кашане взбунтовались несколько сотен школьников. Подростки перевернули один автомобиль жандармов, а подоспевших пожарных закидали камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки, как пишут местные СМИ, могли начаться из-за недовольства антисанитарными условиями в школе.

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