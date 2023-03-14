ВС РФ поразили почти 150 районов с украинскими войсками за сутки

Почти 150 районов, где находятся подразделения ВСУ, поразили за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия. По позициям противника работали и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Артиллеристы Западного военного округа нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой техники ВСУ. Укрепления, командные пункты, узлы связи, склады и другие цели уничтожаются осколками и ударной волной. Такие системы способны поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.