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Политика

ВС РФ поразили почти 150 районов с украинскими войсками за сутки

ВС РФ поразили почти 150 районов с украинскими войсками за сутки

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Почти 150 районов, где находятся подразделения ВСУ, поразили за сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия. По позициям противника работали и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Артиллеристы Западного военного округа нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой техники ВСУ. Укрепления, командные пункты, узлы связи, склады и другие цели уничтожаются осколками и ударной волной. Такие системы способны поражать цели на расстоянии до 40 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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