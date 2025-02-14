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14 февраля, 13:30

Политика

В Киеве отреагировали на заявления Трампа о переговорах с Россией

В Киеве отреагировали на заявления Трампа о переговорах с Россией

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В Киеве с возмущением восприняли слова президента США Дональда Трампа о мирных переговорах с Россией. По данным Politico, его заявления вызвали шок и разочарование, а украинские власти опасаются, что в этом процессе не будут учтены их интересы.

На фоне этих заявлений руководство Украины передало США доработанное соглашение о пользовании редкоземельными металлами. Тем временем эксперты и мировые СМИ продолжают обсуждать формат возможных переговоров и участие в них коллективного Запада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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