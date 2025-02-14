Александр Винник вернулся в Россию после освобождения в США

Самолет с Александром Винником, которого освободили из американской тюрьмы, приземлился в московском аэропорту Внуково. По его словам, до последнего момента он не знал, куда его отправляют. По возвращении Винник поблагодарил президента России за помощь.

Возвращение Винника стало возможным после того, как российская сторона передала США Марка Фогеля – бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве, осужденного за перевозку запрещенных веществ.

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