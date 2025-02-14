В Мюнхене открылась конференция по безопасности

В Мюнхене открывается конференция по безопасности, которая может изменить курс Запада в отношении Украины. По данным Politico, европейские лидеры ожидают решения США, которые должны представить новый план действий.

Тем временем в Мюнхене число пострадавших при наезде автомобиля на участников забастовки выросло до 30 человек. Водитель, 24-летний афганец, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что это было умышленное нападение.

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