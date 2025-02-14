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14 февраля, 07:15

Политика

В Мюнхене открылась конференция по безопасности

В Мюнхене открылась конференция по безопасности

Песков сообщил о подготовке новых контактов между Россией и США

Самолет с россиянином Александром Винником приземлился в Москве

ВС РФ выбивают ВСУ на дзержинском направлении в ДНР

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

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Песков рассказал, сколько времени нужно на подготовку встречи Путина и Трампа

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Песков не исключил новых контактов Путина и Трампа до личной встречи

В Белом доме не стали комментировать участие Европы в переговорах по ситуации на Украине

В Мюнхене открывается конференция по безопасности, которая может изменить курс Запада в отношении Украины. По данным Politico, европейские лидеры ожидают решения США, которые должны представить новый план действий.

Тем временем в Мюнхене число пострадавших при наезде автомобиля на участников забастовки выросло до 30 человек. Водитель, 24-летний афганец, был задержан. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что это было умышленное нападение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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