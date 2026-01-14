В Госдуме предложили заменить классных руководителей наставниками с особыми функциями

В российских школах могут появиться наставники. С такой инициативой выступили в Государственной думе. Предлагается освободить классных руководителей от проведения обычных уроков, чтобы они могли полностью сосредоточиться на воспитательной и психологической работе с детьми.

Как пояснил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, это позволит освободить педагогов от предметной и бюрократической нагрузки. Учителя-предметники смогут больше времени уделять подготовке к урокам и экзаменам, а наставники – формированию здоровой атмосферы в коллективе и решению проблем, включая буллинг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.