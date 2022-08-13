Жители районов Лисичанска ЛНР получили гуманитарную помощь

Военнослужащие ЦВО доставили гуманитарную помощь жителям районов Лисичанска Луганской народной республики, соответствующие кадры опубликовало Минобороны. Маломобильным жителям города и тем, кто живет далеко, необходимые продукты и медикаменты привезли домой.

Уточняется, что с начала освобождения в город доставили порядка 100 тонн гуманитарной помощи. Российские военные помогают жителям всех населенных пунктов, освобожденных от вооруженных сил Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.