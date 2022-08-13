Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы

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Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы. Об этом сообщается в телеграм-канале газеты.

Также им запретили въезд в страны Евросоюза на три года.

Как утверждает издание, виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы.

Ранее сообщалось, что корреспондента Ксению Солдатову и оператора Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии. Отмечается, что Солдатова и Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин, когда к ним подошли полицейские. Правоохранители сняли журналистов с поезда и отвезли в отдел полиции.

В "Известиях" сообщили, что журналисты хотели подготовить материалы об ограничении выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника.

До этого МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы республикой. Глава ведомства Урмас Рейнсалу сказал, что ограничения не коснутся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, а также водителей трансграничных фур и автобусов, имеющих право свободного передвижения по законам Евросоюза.

