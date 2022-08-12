Французы раскритиковали Латвию, объявившую Россию спонсором терроризма

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Читатели французской газеты Le Figaro резко отреагировали на решение Латвии объявить Россию страной – спонсором терроризма.

Один из читателей обвинил Латвию в жизни за счет Западной Европы.

В свою очередь, другой пользователь отметил, что Латвия с населением менее двух миллионов человек не имеет большого политического веса, а также напомнил о приближении НАТО к рубежам России.

Еще один читатель заявил, что санкции оборачиваются против европейцев и настоящий враг – это США и НАТО.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

В свою очередь, в МИД РФ рассматривают заявление сейма Латвии о признании России страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.