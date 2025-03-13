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13 марта, 15:15

Политика

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что перемирие будет передышкой для Украины

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что перемирие будет передышкой для Украины

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине – это передышка для ВСУ. Более развернутых комментариев журналисты ждут от Владимира Путина.

Он даст совместную пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле не исключили, что могут поступить вопросы по Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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