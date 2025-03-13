13 марта, 15:15Политика
Помощник президента РФ Ушаков заявил, что перемирие будет передышкой для Украины
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине – это передышка для ВСУ. Более развернутых комментариев журналисты ждут от Владимира Путина.
Он даст совместную пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле не исключили, что могут поступить вопросы по Украине.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.