Помощник президента РФ Ушаков заявил, что перемирие будет передышкой для Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине – это передышка для ВСУ. Более развернутых комментариев журналисты ждут от Владимира Путина.

Он даст совместную пресс-конференцию по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Кремле не исключили, что могут поступить вопросы по Украине.

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