Песков заявил, что Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле

Владимир Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле, если у журналистов будут вопросы по теме конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия ждет от США детали о предложениях по мирному урегулированию. Их приняли по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

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