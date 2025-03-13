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13 марта, 08:15

Политика

Песков заявил, что Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле

Песков заявил, что Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле

Песков заявил, что Россия ждет деталей предложений США по Украине

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Владимир Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле, если у журналистов будут вопросы по теме конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Россия ждет от США детали о предложениях по мирному урегулированию. Их приняли по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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