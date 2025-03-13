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13 марта, 11:15

Политика

Российские войска освободили около 20 населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили около 20 населенных пунктов в Курской области

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За последние несколько дней российские войска освободили около 20 населенных пунктов в Курской области, вернув под контроль почти 200 квадратных километров территории, которая находилась под оккупацией около полугода. Накануне был взят город Суджа, где сейчас идет зачистка и подавление отдельных огневых точек на западных окраинах.

В Донецкой Народной Республике российские военные также добились успехов, вытеснив противника из населенных пунктов Новомарково и Днепроэнергия. Ключевую роль в продвижении войск играет артиллерия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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