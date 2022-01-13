Кандидат в президенты Южной Кореи захотел арендовать Дальний Восток

Дальний Восток временно войдет в состав Южной Кореи – такие планы о долгосрочной аренде озвучил кандидат в президенты республики Хо Ен Ген. Политик в первую очередь обратит внимание на Сахалин, Амурскую область, Хабаровский край, Магадан, Камчатку и Чукотку. Там, по его мнению, уже проживают много корейцев. На арендованных территориях планируют развивать сельское хозяйство, хотят построить атомную электростанцию, энергия которой пойдет на Корейский полуостров. Такая сделка, считает Хо Ен Ген, выгодна обеим странам.



В Алтайском крае возбудили уголовное дело о гибели 12-летнего мальчика, который, как полагают, отравился вейпом. Также пострадали его 18-летняя сестра и 17-летняя знакомая. Они находятся в коме. Все случилось в городе Бийске. Молодых людей, которые были без сознания, обнаружили в квартире родственники. Там же нашли электронные курительные устройства. Жидкость, которая в них осталась, отправили на экспертизу. Девушки сейчас в реанимации, а мальчика врачам спасти не удалось. Следователи ждут результатов анализов, чтобы узнать точную причину смерти ребенка.

На Сахалине несколько населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и обильного снегопада. Их принес со стороны Японского моря на остров мощный циклон. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживают авиарейсы. Из-за снежной бури произошло множество аварий на дорогах. Сообщают, что большинство автобусов не вышли в рейсы – их просто не смогли откопать из снега на территории автобазы. Коммунальные службы не справляются с уборкой улиц. Во дворах лежат сугробы высотой в человеческий рост. Власти посоветовали жителям не выходить из дома без особой необходимости.



В Красноярске водитель отогревал набитый людьми автобус с помощью открытого огня. Предполагается, что у автобуса замерз элемент пневмоподвески и водитель и решил отогреть его, используя газовую горелку. Видео, как мужчина возится с огнем под автобусом, оказалось в Сети. В городском департаменте заявили, что риска для пассажиров не было, но по правилам людей нужно было высадить. Водителя пообещали наказать деньгами.

На Ставрополье нашли реку мусора. В нее превратилась река Калаус рядом с городом Светлоград. Обнаружили этот участок местные жители. Оказалось, что в реку упал огромный старый тополь и стал собирать весь мусор, который плыл по течению, – пластиковые бутылки, пенопласт, пакеты.

Псковский академический театр драмы всем мужчинам с именем Сергей дал скидку на посещение спектакля под название "Сережа очень тупой". Так администрация театра отреагировала на жалобу одной из жительниц. Она увидела билборд с рекламой спектакля в гипермаркете и обратилась в ФАС. Женщина считает, что название постановки оскорбляет всех Сергеев. Антимонопольщики никаких нарушений законов в афише не увидели, и посоветовали заявительнице сходить на спектакль.