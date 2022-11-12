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12 ноября, 23:30

Политика

Добровольцы в зоне СВО получат статус ветеранов боевых действий

Добровольцы в зоне СВО получат статус ветеранов боевых действий

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Выплаты, положенные участникам спецоперации, не будут облагаться НДФЛ. Новая норма касается в том числе мобилизованных и добровольцев. Поправки к налоговому кодексу утвердила Госдума.

Россияне, которые сами, не дожидаясь повестки, отправились в зону спецоперации, получат статус ветеранов боевых действий. Закон на этой неделе в окончательном третьем чтении приняла нижняя палата парламента. Депутаты не раз подчеркивали: инициатива крайне важна для поддержки тех, кто стоит на защите российских границ.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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