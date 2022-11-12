Россия уже вернула исконные земли, это возвращение продолжится – Медведев

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия уже вернула исконные земли, и это возвращение продолжится. Об этом он написал в своем телеграм-канале, посвятив публикацию важным для страны результатам года.

"Хочу напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится", – написал Медведев.

Он подчеркнул, что пока Россией не был использован весь арсенал возможных средств поражения, однако всему свое время.

"И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", – подчеркнул Медведев.

Замруководителя СБ РФ также подчеркнул, что в настоящее время именно Россия формирует будущий равноправный миропорядок, а не западные страны.

"Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом", – написал Медведев.

Он добавил, что этот новый равноправный миропорядок будет выстроен.

Ранее Медведев заявил, что жизни украинцев стали разменной монетой в большой американской игре. По его словам, жизнями украинцев платят за поставки американского оружия и за работу инструкторов и наемников.

Он добавил, что ими готовы рассчитаться также в случае применения "грязной бомбы". Медведев отметил, что страдают и русские, но разница в том, что они будут отомщены, а об украинцах никто не вспомнит.

Кроме того, Медведев заявлял, что причиной проведения Россией специальной военной операции на Украине в значительной мере стали угрозы Киева возобновить ядерную программу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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