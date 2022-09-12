Новости часа: в Мосгоризбиркоме озвучили окончательные результаты выборов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгоризбирком подвел итоги выборов в столице. Заместили 1 416 мандатов, рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Стоимость проезда по первому участку нулевого этапа трассы М-12 составит 89 рублей. Об этом сообщил "Единый оператор".

Оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров объявили в Подмосковье до среды, 14 сентября. Об этом заявил Гидрометцентр.