Глава Мосгоризбиркома назвала итоговые результаты выборов в Москве

В Московской городской избирательной комиссии сообщили, что все протоколы уже введены в систему ГАС выборы. Это значит, что они общедоступны. Об итогах голосования рассказала председатель комиссии Ольга Кириллова.

Она отметила, что дистанционное электронное голосование в Москве зарекомендовало себя как надежный, перспективный, интересный и полезный инструмент. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.