Мировые лидеры отреагировали на предложение Путина о переговорах с Украиной

Предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле вызвало широкий отклик на международной арене. СМИ по всему миру вышли с заголовками о возможном возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Президент США Дональд Трамп назвал инициативу шансом на "великий день" для двух стран и призвал Киев согласиться.

Журналисты британского Guardian восприняли выступление Путина как ответ на ультиматум европейских лидеров. В ответ украинская сторона заявила о готовности обсуждать переговоры только при условии 30-дневного перемирия. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов прибыть в Турцию лично, несмотря на действующий в стране запрет на переговоры с российским президентом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.