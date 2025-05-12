Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 22:15

Политика

Мировые лидеры отреагировали на предложение Путина о переговорах с Украиной

Мировые лидеры отреагировали на предложение Путина о переговорах с Украиной

ВСУ пытались прорвать государственную границу России пять раз

В Елисейском дворце прокомментировали кадры с Макроном и Мерцем в Киеве

ВСУ пять раз пытались прорвать госграницу в Курской и Белгородской областях

Для эзотериков хотят ввести штрафы за рекламу услуг до 1 млн рублей

Российская и украинская переговорные группы могут встретиться в Стамбуле спустя три года

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Новости мира: на Шри-Ланке пассажирский автобус сорвался в пропасть

Россия и Украина заявили о готовности к переговорам, но при разных условиях

Предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле вызвало широкий отклик на международной арене. СМИ по всему миру вышли с заголовками о возможном возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Президент США Дональд Трамп назвал инициативу шансом на "великий день" для двух стран и призвал Киев согласиться.

Журналисты британского Guardian восприняли выступление Путина как ответ на ультиматум европейских лидеров. В ответ украинская сторона заявила о готовности обсуждать переговоры только при условии 30-дневного перемирия. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов прибыть в Турцию лично, несмотря на действующий в стране запрет на переговоры с российским президентом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика