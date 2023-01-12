Войска РФ поразили наблюдательный пункт ВСУ в районе города Артемовск

Войска РФ поразили командно-наблюдательный пункт батальона мотопехотной бригады ВСУ в районе города Артемовск. Известно, что разбиты радиолокационные станции производства США.

Также сообщается, что российские войска выбили противника из населенного пункта Подгородное на донецком направлении. На других направлениях упреждающим огнем были сорваны атаки украинских подразделений, ликвидированы несколько диверсионно-разведывательных групп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.