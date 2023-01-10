Главный штаб Сухопутных войск РФ возглавил генерал-полковник Лапин – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

"Генерал Лапин действительно назначен на должность начальника Главного штаба Сухопутных войск России", – сообщил источник издания.

По словам еще одного собеседника агентства, назначение Лапина состоялось в конце 2022 года. При этом Минобороны и другие российские госструктуры об этом не информировали.

В спецоперации на Украине Лапин выполнял функции командующего группировкой российских войск "Центр". До этого он был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

Ранее на пост командующего объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на Украине

был назначен генерал армии Сергей Суровикин. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации.



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