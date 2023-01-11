Политолог объяснил кадровые перестановки в штабе СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимов командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Ранее занимавший этот пост генерал Сергей Суровикин стал заместителем. Также замами назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин объяснил, почему решение о перестановке в руководстве СВО принято именно сейчас. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.