11 августа, 21:15

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Эксперт рассказал об изменениях на фондовом рынке после объявления встречи Путина и Трампа

Политологи оценили перспективы переговоров Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

Президент США Дональд Трамп ждет конструктивного разговора с Владимиром Путиным и намерен убедить его завершить конфликт на Украине. Глава Белого дома заявил, что будет стараться организовать встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об итогах своих переговоров с российским лидером Трамп также пообещал доложить европейским странам. Ранее власти РФ и США сообщили, что лидеры встретятся на Аляске.

