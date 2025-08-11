Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп ждет конструктивного разговора с Владимиром Путиным и намерен убедить его завершить конфликт на Украине. Глава Белого дома заявил, что будет стараться организовать встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Об итогах своих переговоров с российским лидером Трамп также пообещал доложить европейским странам. Ранее власти РФ и США сообщили, что лидеры встретятся на Аляске.

