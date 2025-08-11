Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:30

Политика

Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа

Артиллеристы "Южной" группировки уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. По словам специалистов, она может пройти в городе Анкоридж.

Точное место саммита пока не раскрывается. При этом предполагается, что переговоры пройдут в отеле Alyeska Resort в курортном месте Гердвуд, рядом с Анкориджем. На сайте этого отеля при бронировании номеров даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют.

Среди других возможных вариантов фигурирует военная база Эльмендорф.

Выбор в пользу Аляски не случаен. Ранее эта территория принадлежала России, но даже спустя 158 лет в этом штате можно услышать русскую речь и найти рестораны с традиционной кухней. Также Аляска находится всего в 4 километрах от России, а перелет через Берингов пролив позволяет избежать закрытого воздушного пространства Европы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоНаталия ШкодаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика