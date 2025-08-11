Встреча Путина и Трампа может пройти в Анкоридже

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. По словам специалистов, она может пройти в городе Анкоридж.

Точное место саммита пока не раскрывается. При этом предполагается, что переговоры пройдут в отеле Alyeska Resort в курортном месте Гердвуд, рядом с Анкориджем. На сайте этого отеля при бронировании номеров даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют.

Среди других возможных вариантов фигурирует военная база Эльмендорф.

Выбор в пользу Аляски не случаен. Ранее эта территория принадлежала России, но даже спустя 158 лет в этом штате можно услышать русскую речь и найти рестораны с традиционной кухней. Также Аляска находится всего в 4 километрах от России, а перелет через Берингов пролив позволяет избежать закрытого воздушного пространства Европы.

