ВС РФ обеспечили передачу гуманитарной помощи жителям Херсона

Российские военные обеспечили передачу гуманитарной помощи жителям Херсона. Из России доставили более 10 тонн грузов, сообщили в Минобороны РФ.

Несколько сотен херсонцев получили продуктовые наборы, которые состоят из макарон, круп, сахара, подсолнечного масла и консервированных мяса и рыбы. Детям вручили сладкие подарки. Раздавать помощь военным помогали местные волонтеры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.