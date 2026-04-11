Выставка в честь 80-летия Жириновского открылась в Москве

В московском "Манеже" открылась выставка, посвященная 80-летию Владимира Жириновского – основателя ЛДПР. Экспозиция насчитывает около трех тысяч экспонатов, включая агитационную партийную "буханку" с громкоговорителем, корзину, с которой будущий политик приехал в Москву из Алма-Аты, и коллекцию дизайнерских пиджаков от Вячеслава Зайцева.

Также в числе экспонатов – воссозданный велосипед, похожий на тот, о котором Жириновский мечтал в детстве, но купил уже в осознанном возрасте самостоятельно.

