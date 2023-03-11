Танкер под флагом Греции неделю находился у мест взрывов на "Северных потоках"

По сообщениям западных СМИ, за две недели до взрывов на "Северных потоках" там был замечен танкер под флагом Греции. Судно дрейфовало поблизости с 6 до 13 сентября и в течение недели пересекало участок над трубопроводами. Экипаж мог стать свидетелем диверсии. Журналисты задали вопросы капитану судна. Тот сказал, что действительно находился в том районе и ждал новых инструкций по своему рейсу.

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