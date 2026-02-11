Сим-карты детей возьмут под особый контроль в России

Сим-карты, которые используют несовершеннолетние, возьмут под особый контроль в России. Если родитель передает ребенку свою сим-карту, оператор связи должен получить об этом уведомление. Номер внесут в специальную базу и подключат к нему защиту от мошенников.

Интернет-сервисы смогут проверять возраст пользователя при регистрации по номеру телефона. Это поможет ограничить доступ детей к нежелательному контенту.

Законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.