Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 07:45

Политика

Сим-карты детей возьмут под особый контроль в России

Сим-карты детей возьмут под особый контроль в России

Захарова рассказала о правилах и законах в дипломатии

Производителей в РФ могут обязать предупреждать об уменьшении объема товара в упаковке

Решение администрации Трампа о выходе из ВОЗ повлекло экономический кризис в организации

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Новости мира: Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Покровки и Угроедов

Чеснаков: по ряду сфер Москва намного опережает столицы других стран G20

В России предложили заменить День святого Валентина на День лучшего друга

В Госдуме предложили автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ

Сим-карты, которые используют несовершеннолетние, возьмут под особый контроль в России. Если родитель передает ребенку свою сим-карту, оператор связи должен получить об этом уведомление. Номер внесут в специальную базу и подключат к нему защиту от мошенников.

Интернет-сервисы смогут проверять возраст пользователя при регистрации по номеру телефона. Это поможет ограничить доступ детей к нежелательному контенту.

Законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатехнологиивидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика