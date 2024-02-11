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11 февраля, 07:30

Политика

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала

Президент Венгрии Каталин Новак заявила об отставке после скандала

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Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке на фоне скандала. На днях выяснилось, что она подписала документы о помиловании осужденного, признанного виновным в пособничестве педофилу. Это произошло в апреле 2023 года, перед визитом в Будапешт папы римского.

Прошение о помиловании подал бывший замдиректора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений. Новак руководила страной около двух лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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