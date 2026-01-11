ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

Российские военнослужащие рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области.

В частности, для поддержки подразделений на земле активно используются системы ПВО. Перейти из дежурного режима в боевой зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С" может за считанные секунды. Основная задача – прикрытие воздушного пространства и защита подразделений на земле. Комплекс способен распознавать до 30 типов целей и одновременно работать по четырем из них – от беспилотников до ракет.

