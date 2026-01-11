Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 09:45

Политика

ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

ВС РФ освободили село Зеленое в Запорожской области

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

США освободили россиян из захваченного танкера Marinera

Россия нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины

Россия может ввести безвизовый режим с четырьмя странами Африки

ВС РФ освободили населенный пункт Братское в Днепропетровской области

Новости мира: представители Дании и Гренландии встретились с официальными лицами США

Российские военнослужащие рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское в Днепропетровской области.

В частности, для поддержки подразделений на земле активно используются системы ПВО. Перейти из дежурного режима в боевой зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С" может за считанные секунды. Основная задача – прикрытие воздушного пространства и защита подразделений на земле. Комплекс способен распознавать до 30 типов целей и одновременно работать по четырем из них – от беспилотников до ракет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМитя КозачинскийПолина Гура

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

Почему важно уметь говорить "спасибо"?

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий

Привычка говорить "спасибо" оказывает мощное позитивное влияние на здоровье

Читать
закрыть

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика