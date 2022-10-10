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Политика

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

Пушилин рассказал о росте числа наемников из стран НАТО в рядах ВСУ

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Врио ДНР Денис Пушилин сообщили о росте числа наемников из стран НАТО в подразделениях ВСУ. Теперь инструкторов из их числа все чаще бросают в бой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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